«Фридом Финанс»: Глобальные рынки пребывают в смешанных настроениях

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Свежая статистика по рынку труда в США показывает новый всплеск спроса на пособия по безработице: за минувшую неделю их число выросло на 793 тыс. против ожидаемых 812 тыс. Однако за день до этого глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что политика стимулирования будет продолжена до тех пор, пока не будут восстановлены все потерянные за год рабочие места.

В итоге мы видим, что основные индексы США вновь в зеленой зоне, трактуя ухудшение статистики как плюс с точки зрения будущих денежных вливаний. Европа сегодня тоже преимущественно растет. Большая часть Азии не торгуется из-за праздников. Развивающиеся площадки в плюсе на 1%.

Нефть слабо корректируется к концу дня. Поводом для снижения стал новый прогноз от ОПЕК по спросу на нефть в 2021 году – он сократился на 100 тысяч баррелей в сутки. В итоге Brent отошел от локального максимума, не дойдя до $61,4 и взял курс на колебания вблизи отметки $61. К концу дня большую часть просадки нефть отыграла. Однако в пятницу мы можем увидеть новую волну снижения с уходом в диапазон $60-60,5.

Российский рынок сегодня к концу дня растет в долларах, но снижается в рублях. Это находит отражение в росте РТС при небольшом падении индекса Мосбиржи. Рынок удерживается вблизи планки 1450 пунктов. РТС сегодня показывает низкую волатильность – заметно ниже, чем в предыдущие дни. Пятница, вероятно, сохранит это спокойствие. При нейтральном внешнем фоне неделю мы закроем на тех же 1450 пунктах.

Индекс Мосбиржи торгуется в диапазоне 3390-3410 пунктов. Рублевый индикатор российского рынка снижается третий день подряд – на фоне методичного укрепления российской валюты. Учитывая склонность нефти к дальнейшей умеренной коррекции, что может ослабить рубль, в пятницу преобладающий сценарий по индексу Мосбиржи это рост в диапазон 3410-3430 пунктов.

Среди отдельных акций сегодня можно отметить Мечел, который в плюсе на 3,9%. Бумага отыгрывает с некоторым опозданием общий рост рынка последних трех недель. Сейчас Мечел на уровнях 21 января и технически готов подняться еще выше. Если на следующей неделе рост в индексах сохранится, то бумага может преодолеть планку 80 рублей, прибавив еще 4%.

В лидерах снижения сегодня М.видео (-3,2%). Инвесторы фиксируют прибыль после скачкообразного роста акций компании в начале недели. Сейчас бумаги М.видео вернулись к отметке 800 рублей, около которой они могут закрепиться на ближайшие дни. На горизонте больше месяца основной сценарий – снижение до 750 рублей.

Рубль продолжает давить на доллар и евро. Сегодня он укрепляется против обеих базовых валют. Доллар все ближе к отметке 73,5. Ближайшая цель – 73,2, она может быть взята в течение суток. Однако на конец недели ожидается откат вверх с закреплением доллара около 74 рублей за единицу. Евро прочно удерживается выше 89,3 рублей. В пятницу наиболее вероятный сценарий – возвращение ближе к уровняю 89,8.