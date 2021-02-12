ИАЦ «Альпари»: На площадки вернулись покупатели

К вечеру четверга российский фондовый рынок вернулся в плюс, хотя внутри дня минорные настроения преобладали. Нефти пока так и не удалось скатиться в коррекцию, негатива извне не проявилось, и покупатели с осторожностью вернулись к приобретениям.

Индекс МосБиржи вырос до 3414 пунктов, в очередной раз тестируя верхнюю границу среднесрочного диапазона 3350-3400 пунктов. Если рублевому индикатору удастся закрепиться над 3415 пунктами, то новой целью будет рубеж 3425 пунктов. Индекс РТС к завершению сессии в четверг поднялся до 1461 пунктов — достаточно высоко для того, чтобы под занавес недели зафиксировать прибыль.

На пятницу запланировано заседание Центробанка РФ, но вряд ли регулятор примет какое-то иное решение, кроме очевидного — сохранить все без изменений. Но все может быть, нужно быть готовыми к некоторым колебаниям курсов внутри дня.

В фаворитах спроса сегодня акции «Мечела», которые несколько дней торговались в минусе, а теперь стали интересны для локального выкупа. Значимых событий на рынке угля не происходит, за исключением волнений в социальных сетях относительно пыли от угольных перевалок в портах. Это, ясное дело, и не повод для роста, но вполне себе повод для более детального экологического надзора за процессами в принципе. Бумаги «Мечела» могут восстановиться к 74,00 руб., но для уверенного подъема далее нужен веский повод.

В минус закономерно попали акции «М.Видео», которые бурно дорожали ранее, а теперь так же масштабно корректируется в поисках более-менее прочного основания для формирования краткосрочного тренда. Коррекция может остановиться около 785-789 руб.

Доллар США к вечеру ускорил снижение и достиг 73,62 руб. Курса ниже 73,50 руб. за доллар все равно пока не видно, новая волна укрепления курса мало кому интересна, кроме стратегических покупателей валюты. Евро стоит 89,36 руб. и может оставаться в коридоре 89-91 руб., где он никому не мешает.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»