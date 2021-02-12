ПСБ более чем в 2 раза увеличил активы в инвестиционных продуктах

В 2020 году группа ПСБ продемонстрировала двукратный рост активов в розничных инвестиционных продуктах – как в массовом клиентском сегменте, так и в сегменте Private Banking. Объем привлечения средств клиентов на брокерские счета и в продукты управляющей компании «Промсвязь» за год увеличился на 112%, а их доля в розничных пассивах достигла почти 10%. Количество активных клиентов увеличилось на 87%.

Наиболее популярны среди клиентов паевые инвестиционные фонды (ПИФы), на которые приходится более половины (63%) от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте. Динамика фондового рынка в 2020 году сместила предпочтения розничных инвесторов в сторону акций – вложения в акции выросли в 3 раза, в облигации – более чем в 1,5 раза.

«Мы ожидаем, что доля инвестиционных продуктов в портфеле розничных клиентов продолжит расти. Интересу населения к инвестициям способствует устойчивая, начиная с марта 2020 года, позитивная динамика рынка, доступность биржевой инфраструктуры и налоговые стимулы государства. Мы видим потенциал для дальнейшего кратного увеличения активов в инвестиционных продуктах группы ПСБ. В перспективе этого года мы планируем дальнейшее развитие продуктовой линейки УК «Промсвязь» и функционала мобильного приложения «ПСБ Инвестиции», оптимизацию процесса оформления и облегчение доступа клиентов к экспертизе по фондовому рынку в цифровых каналах банка», - прокомментировал директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.