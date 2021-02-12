ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Объем размещения облигаций составил 15 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Ставка купона составила 6,4%.

Сделка была полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц.

«ПСБ в третий раз за неполный год проводит размещение на публичном долговом рынке и неизменно встречает высокий интерес инвесторов. Сделка позволит банку диверсифицировать базу фондирования и поддержать историю ПСБ на публичном долговом рынке», - прокомментировал директор дирекции финансовых рынков ПСБ Никита Башков.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА eAA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.

В июне 2020 года банк провел первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение с более чем двукратной переподпиской, получив признание профессионального сообщества за организацию сделки. В конце 2020 года Cbonds Awards назвало сделку "Возвращением года" на публичном долговом рынке.