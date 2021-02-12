Россельхозбанк выступил организатором размещения облигации ООО «ХКФ Банк» в объёме 5 млрд рублей с двукратной переподпиской

10 февраля 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ООО «ХКФ Банк» серии БО-07 объемом 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет и офертой (пут-опцион) через 3 года.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,85–7,00% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 7,03–7,19% годовых. В ходе сбора заявок эмитент несколько раз снижал диапазон купона и установил финальную ставку на уровне нижней границы начального диапазона - 6,85% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 7,03% годовых.

«В рамках размещения мы увидели большой интерес инвесторов к сильным финансовым показателям и известному бренду «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК», что позволило достичь переподписки более чем в два раза. Особенно высокий интерес к облигациям Банка проявили управляющие компании и розничные инвесторы, что говорит о потенциале для высокой ликвидности и роста котировок облигаций ХКФ Банка на вторичном рынке» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковских услуг АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с BCS Global Markets, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Дата технического размещения на Московской Бирже – 12 февраля 2021 года.