ПСБ: Рынки ждут поводов для направленного движения

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В отсутствии новых существенных поводов для направленного движения мировые рынки продолжают консолидироваться у уровней, достигнутых в понедельник. При этом в четверг на рынки вернулись покупки, что позволило западным площадкам отыграть потери предыдущего дня. Так, в Европе основные индексы прибавили до 0,8%. В США к закрытию промышленный DowJones IA потерял символические 0,02%, а индекс широкого спектра S&P500 и технологический NASDAQ Composite смогли восстановиться, прибавив 0,2% и 0,4%.

При этом рынки ожидают подвижек в принятии плана помощи американской экономики в размере 1,9 трлн долларов, анонсированного президентом Байденом. В дальнейшем, шаги, приближающие его принятие, будут позитивно восприниматься рынками. Однако сохраняются опасения относительно влияния вливания средств в экономику на инфляцию в США, что может привести к необходимости более раннего сворачивания стимулирующей политики со стороны ФРС.

Плюс к этому в ближайшие сессии инвесторы продолжат следить за ситуацией с распространением коронавируса и динамикой вакцинации. Снижение темпов заболеваемости и интенсификация процесса вакцинации дают рынкам надежду на скорую победу над пандемией и продолжение восстановления мировой экономики. Однако инвесторов продолжает беспокоить ситуация в Европе, где сохраняются карантинные ограничения, влияющие на восстановление экономики региона, и появляются новые штаммы коронавируса, которые ставят под вопрос эффективность вакцинации.

Если же говорить о настроения на рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. В Азии, на фоне продолжающихся длинных каникул в Китае, основные площадки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне низкой активности игроков. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста днем ранее, сегодня теряют в пределах 0,1%. На рынке энергоносителей активизировались продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,6%, отступив ниже 61 доллара за баррель. Отметим, что в ходе сегодняшней сессии внимание инвесторов привлекут данные по индексу настроения потребителей в США от Мичиганского университета.

На таком фоне в начале торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях, что приведет к снижению рынка и отступлению индекса МосБиржи в район 3400 пунктов. В дальнейшем, возможно улучшение внешней конъюнктуры, что будет способствовать возвращению покупок в наши бумаги и стимулирует восстановление на рынке. В этом случае индекс МосБиржи попытается отыграть утренние потери и перейти к росту, что поможет ему удержать позиции в диапазоне 3400-3500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем умеренного ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Снижение рынка энергоносителей и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран будут способствовать активизации продаж в рубле, что позволит паре доллар/рубль на старте сессии подняться в район 73,8 рубля. В дальнейшем ожидаем стабилизации американской валюты у достигнутых уровней. При этом рубль в ходе торгов попытается удержать позиции в нижней половине диапазона 73-75 рублей, а в случае улучшения внешней конъюнктуры сможет сделать еще один шаг к его нижней границе. Отметим, что данный диапазон, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.