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ПСБ: Цены на нефть плавно снижаются в отсутствие идей для роста

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть остаются под давлением ввиду исчерпания идей для роста. Кроме того, ведущие отраслевые эксперты - МЭА и ОПЕК - в ежемесячных обзорах ухудшили ожидания по спросу на сырье на этот год. Так, МЭА уже в 5 раз понизило ожидания, полагая, что спрос в этом году вырастет на 5,4 млн барр./день. А ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть до 5,8 млн барр./день. Ключевыми факторами сдерживания роста спроса стали возобновление карантинов, строгие ограничения в мобильности населения и довольно медленное разворачивание вакцинной кампании в Европе.

В отсутствие идей для дальнейшего роста нефти, сегодня ждем плавного сползания цен на Brent к 60 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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