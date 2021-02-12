ПСБ: Настроения на рынках на утро пятницы умеренно негативные

Снижение котировок на рынке нефти будет способствовать активизации продаж в рубле, что позволит паре доллар/рубль на подняться в район 73,8 рубля

Ожидаем активизации продаж в российских акциях, что приведет к снижению рынка и отступлению индекса МосБиржи в район 3400 пунктов

Сегодня ждем сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% годовых. Динамика ОФЗ будет зависть от риторики регулятора относительно инфляционных рисков и перспектив повышения ключевой ставки

Группа НЛМК (ПОКУПАТЬ) увеличила EBITDA в 4 квартале на 54%, выше прогноза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты компании. Особое влияние на рост EBITDA расширение ценовых спрэдов сталь/сырье и восстановление объемов производства Стойленского ГОКа. НЛМК ожидает дальнейшего роста отпускных цен на прокат в 1 квартале, что окажет поддержку финрезультатам. Совет директоров НЛМК также рекомендовал дивиденды по итогам 4 квартала в размере 7,25 рубля на акцию.

Черкизово (-) в 2020 г. увеличила чистую прибыль более чем в 2 раза, до 15,2 млрд рублей - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты компании. Рост показателей связан с наращиванием производства по всем сегментам бизнеса и изменением структуры реализации в пользу брендированной продукции и экспортных каналов. Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 134 рубля на акцию (6,3% доходность), что более чем в два раза выше прошлогодних. На этом фоне акции выросли более чем на 4%.