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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 февраля: 4 367,3501 руб/1 г золота и 64,5700/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 367,3501 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,5700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 971,3301 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 617,7798 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,7599 р. (0,22%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0500 р. (1,60%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 86,4201 р. (3,00%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,9099 р. (0,68%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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