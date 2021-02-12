«Фридом Финанс»: Рынок акций начал пятницу снижением

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс МосБиржи в минусе на 1,2% к 13.00 мск, РТС теряет более 2%. Существенный рост в российских активах в течение последних трех месяцев усиливает опасения фиксации прибыли. В ЕС накануне обсуждали санкции. Евросоюз начал работу над новыми ограничениями в отношении России. 22 февраля на встрече глав МИД может появиться конкретика. Однако пока ситуация стабильная, совокупный чистый приток капитала в активы РФ за неделю с 4 по 10 февраля составил $190 млн по данным EPFR Global, что на $30 млн больше, чем неделей ранее.

Внешний фон нейтральный. Биржи в ряде азиатских стран закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Активность торгов в регионе была невысокой. Итог недели на американских биржах положительный, но в пятницу фьючерсы (например S&P500 в небольшом минусе) указывают на приостановку роста. Котировки нефти снижаются в течение второго дня подряд. Одной из причин коррекции стало снижение прогноза спроса на текущий год. В МЭА ожидают, что спрос в 2021 году вырастет лишь на 5,4 млн баррелей в сутки - до 96,4 млн баррелей в сутки.

«ГМК НорНикель» сообщил о получении требования от правительства Красноярского края на сумму $7 млн (494 млн руб.). Неопределенность, связанная с новыми претензиями, оказывает давление на акции. Интересен отчёт «Роснефти» по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год ввиду роста цен на нефть ещё в конце прошлого года, также в центре внимания дивидендная политика.

Центральной тема дня является заседание ЦБ РФ. Для инвесторов важна пресс-конференция его главы Э.Набиуллиной в 15.00. Регулятор в своем прогнозе относительно дальнейшей денежно-кредитной политики опирается на показатель роста инфляции до 5,2% в январе год к году при целевом показателе в 4%. Также учитываются геополитические риски. Оба основных риска усилились с июля 2020 г, когда ставка была понижена до 4,25%. Сохранение мягкой риторики или, напротив, её ужесточение повлияют в среднесрочной перспективе прежде всего на динамику ОФЗ и российского рубля.

Ожидаем начала налогового периода на следующей неделе, что локально поддержит рубль. На торгах пятницы он ослаб на 0,9% к доллару и на 0,6% к евро к 13.00 мск до 74,3 руб./$ и 89,9 руб./евро при нарастании геополитических рисков и отскоке цен на нефть от максимумов.

Если внешний фон будет оставаться спокойным, то рубль завершит неделю в рамках 73,8-74,7 руб./$ и 89,4-90,2 руб./евро. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3330-3400 пунктов.