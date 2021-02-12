«Фридом Финанс»: Вакцинация улучшает перспективы экономики

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 11 февраля американские фондовые площадки завершили преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,17%, до 3916 пунктов, NASDAQ прибавил 0,38%, Dow Jones опустился на чисто символические 0,02%. Новых драйверов для движения не появилось, поэтому инвесторы руководствовались уже привычными факторами. Технологический сектор восстановился на 1,1% после снижения накануне. Сектор энергетики, наоборот, упал на 1,53% в рамках коррекции после ралли.

Результаты разработчика игр Zynga (ZNGA: +7,4%) превзошли ожидания благодаря сильному спросу на игровые развлечения и росту рекламных доходов.

Производитель домашних аудиосистем Sonos (SONO: +15,7%) продемонстрировал сильные квартальные результаты и представил уверенные прогнозы.

Сильная отчетность Zebra Technologies (ZBRA: +10%) отразила восстановление спроса на решения компании со стороны малого и среднего бизнеса.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Новостной фон остается достаточно спокойным. Сильными факторами поддержки оптимизма остаются перспективы принятия фискальных стимулов в конце февраля или в марте, позитивная квартальная отчетность и уверенные прогнозы компаний на 2021 год. В то же время инвесторов беспокоит перекупленность некоторых сегментов рынка, а также угроза распространения новых штаммов коронавируса.

Администрация Байдена заказала дополнительные 100 млн доз антиковидной вакцины от Pfizer/BioNTech и еще 100 млн доз от Moderna. Прививочная кампания продолжает ускоряться. Каждый день делается около 1,6 млн прививок, хотя еще в начале февраля показатель находился на уровне 1,3 млн. С текущим темпом для обеспечения иммунитета 75% населения США потребуется девять месяцев, однако процедура вакцинирования ускоряется. Опрос экономистов, проведенный WSJ, указал на улучшение прогнозов ВВП США. Теперь в среднем ожидается рост экономики в текущем году на 4,9%, что на 0,6% выше январских оценок. Главной причиной позитивного пересмотра прогноза экономисты называют увеличение скорости вакцинации.

Отметим, что в понедельник биржи США не будут работать, поэтому инвесторы сегодня могут быть склонны к частичному закрытию позиций. На этом фоне наиболее вероятны продолжение боковой динамики или небольшая коррекция.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. В Японии и Китае новогодние праздники, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,45%, австралийский ASX потерял 0,10%. Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 0,4%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,14%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $61. Золото держится выше $1840.

Ожидаем, что S&P 500 проведет сегодняшнюю сессию в диапазоне 3890-3830 пунктов.

Сегодня будут опубликованы предварительные индексы ожиданий и настроений потребителей за февраль от Мичиганского университета. Консенсус-прогноз предполагает рост индекса ожиданий с 74,0 до 75,7, а индекса настроений – с 79,0 до 80,8 пункта. Показатели могут отразить улучшение состояния рынка труда и надежду на новые прямые выплаты населению в рамках фискальных стимулов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 58 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря начавшейся массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка консолидируется в узком диапазоне после роста на 4% на прошлой неделе. Сопротивление в области верхней границы восходящего тренда все еще представляет собой значительное препятствие. Индикатор RSI формирует «медвежью» дивергенцию, что может привести к краткосрочной коррекции.