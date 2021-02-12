«Альпари»: Решение сохранить ставку не стало неожиданностью для рынков

В пятницу Совет директоров Центробанка РФ вполне ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне — 4,25% годовых. В своем пресс-релизе регулятор напомнил, что в декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. При этом восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. Однако сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены.

По оценке ЦБ, инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках. В этих условиях риски сильного снижения инфляции перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7–4,2%. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%.

Решение сохранить ставку не стало неожиданностью для участников рынка, поэтому рублевые пары на него не отреагировали. В то же время, с утра на рынке наблюдалось снижение рубля как к доллару, так и к евро на фоне коррекции нефтяных котировок. Однако к полудню нефть прекратила снижение и перешла к восстановлению, вслед за ней прервал ослабление и рубль. При восстановлении нефтяных котировок в направлении $61 и выше за баррель марки Brent, мы ожидаем снижение доллара до 73 руб., евро – до 89 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»