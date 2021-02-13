Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 февраля: 4 321,6699 руб/1 г золота и 64,4800/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 321,6699 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,4800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 916,7700 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 591,0698 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,6801 р. (1,05%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,14%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 54,5601 р. (1,84%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,7098 р. (0,48%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

"Хрустальный Парк"
«Здесь живу и здесь работаю». Как изменится в 2021 году микрорайон Хрустальный Парк
В Хрустальном парке заработал муниципальный детский сад
«Хрустальный парк»: загородная жизнь по-новому. Кристина Яковенко - о ключевых итогах 2020 года и планах на будущее
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги