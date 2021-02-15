Комментарии

ПСБ: Финансовые результаты Роснефти по итогам 4 квартала 2020 года

Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 4 кв. 2020 г. представила Роснефть. За счет дополнительного дохода от приобретения Таймырнефтегаза компания получила рекордную прибыль в 324 млрд руб. В результате, по 2020 г. Роснефть также получила чистую прибыль и рекомендовала Совету директоров выплатить дивиденды акционерам.

Роснефть отчиталась за 4 кв. и 2020 г. лучше ожиданий. Но неожиданным моментом стало получение рекордной прибыли в 4 кв. – 324 млрд руб., что в итоге скомпенсировало отрицательные результаты 1 и 3 квартала, и по году Роснефть получила 147 млрд руб. чистой прибыли. Такой результат произошел за счет получения дополнительного дохода в 504 млрд руб. в 4 кв. вследствие приобретения компании Таймырнефтегаз в рамках реализации проекта Восток Ойл. В комментариях к отчетности это фиксируется как «выгодное приобретение», и отмечается, что прибыль от него образовалась из-за невозможности продавца полноценно разрабатывать месторождения с учетом масштаба требуемых капвложений.

Получение прибыли по году означает, что акционеры компании могут рассчитывать на дивиденды – менеджмент Роснефти уже озвучил рекомендацию Совету директоров. Ранее рынок опасался, что компания может завершить год с отрицательным финрезультатом вследствие тяжелой конъюнктуры и бумажных убытков. По нашим оценкам, если на выплаты будет направлено 50% от прибыли, то акционеры могут рассчитывать на 6,9 руб./акцию (доходность 1,4%).

В целом, мы положительно оцениваем результаты Роснефти, отмечая, что несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру 2020 г., компания смогла выйти в плюс, сохранить денежный поток стабильно положительным и показать финансовую устойчивость. Также за счет контроля над общехозяйственными и административными затратами Роснефть частично компенсировала отрицательный эффект от демпфера. Мы считаем, что улучшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти в 2021 г. поддержат операционные и финансовые показатели Роснефти. А реализация проекта Восток Ойл является дополнительным драйвером роста стоимости компании в долгосрочной перспективе. Мы рекомендуем покупать акции Роснефти с целью в 578 руб.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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