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ИАЦ «Альпари»: Рынок фиксирует прибыль перед выходными

Фондовый рынок РФ к вечеру пятницы перешел к нормальной фиксации прибыли. Все имеющиеся катализаторы уже учтены в котировках и отыграны, в преддверие выходных это, пожалуй, самое верное решение. Индекс МосБиржи остановился около 3418 пунктам и может пока консолидироваться в пределах 3350-3450 пунктов. Индекс РТС стоит около 1457 пунктов, краткосрочный торговый коридор заключен в рамки 1420-1460 пунктов. За неделю рублевый индикатор снизился на 0,4%. Индекс РТС, в свою очередь, остался без изменений.

В пятницу в список рыночных лидеров спроса вернулись акции «ПИКа». Тем самым прервался трехдневный тренд на снижение, а рынок выкупает подешевевшие бумаги с перспективой обновления ими пикового значения на уровне 789,1 пункта далее.

Интересно, что дневная коррекция в нефти никак не повлияла на поведение акций компаний нефтегазового сектора: при цене выше $60 за баррель Brent нефтяники чувствуют себя достаточно уверенно. Лучше рынка торгуются бумаги «Роснефти», «Газпром нефти», «Газпрома». В положительной зоне остаются акции «Магнита» — бумага явно старается дотянуться до 5200 руб. и закрепиться выше.

В минусе держатся бумаги «Сбербанка» и TCS, по всей видимости, это происходит на волне общей фиксации прибыли. Решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25% годовых было ожидаемым и никакого сюрприза не преподнесло ни банкам, ни потребителям.

Доллар США сегодня хорошо подрос и восстановился к 74,00 руб., как и было сказано. Рынок сбалансирует сам себя, нужно просто дать ему время. В ближайшие дни гринбек проторгуется в рамках 73,50-75,00 руб. За неделю доллар снизился на 0,4%. Евро стоит 89,49 руб., остается в логичных пределах 89-91 руб. За пять торговых дней европейская валюта изменилась незначительно.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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