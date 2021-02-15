ПСБ: Неделю закончили на позитивной ноте

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В последний торговый день недели российский фондовый рынок смог продолжить восстановление на умеренно позитивном внешнем фоне. Основным фактором поддержки для наших акций выступила ситуация на рынке энергоносителей, где к вечеру покупки возобладали, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent прибавить 0,7%, вновь поднявшись выше 61,5 доллара за баррель. Также покупкам поспособствовал умеренный рост европейских площадок, где основные индексы, за исключением немецкого DAX (-0,05%), к вечеру прибавляли до 0,6%. При этом в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия четверга.

На таком фоне к окончанию сессии индекс МосБиржи прибавил 0,4%, поднявшись в район 3427 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ПИКа и Новатэка, прибавившие более 3%. Из рыночных тяжеловесов выделим рост Газпрома (+1,8%) и Роснефти (+1,2%). Хуже рынка торговались ТГК-2 и М.Видео, потерявшие 3% и 2,8% соответственно. Основным позитивным моментом в сегодняшних торгах выступает восстановление нашего рынка в ходе сессии. В начале дня наши акции находились под давление, что привело к потерям индекса МосБиржи более 1% и его отступлению ниже 3350 пунктов. Однако в дальнейшем на улучшении внешнего фона и, в частности, перехода к росту рынка энергоносителей, покупки вернулись на наш рынок, что позволило ему не только отыграть потери первых часов, но и продолжить восстановление, начатое днем ранее. В результате, индекс МосБиржи смог удержать позиции в диапазоне 3400-3500 пунктов. Несмотря на это в рамках следующей недели давление на наши акции может усилиться на фоне активизации коррекционных настроений на внешних площадках, что приведет к отступлению рынка в район 3300 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,4%, поднявшись в район 73,9 рубля, евро подтянулся на 0,2%, торгуясь в районе 89,5 рубля. Несмотря на снижение рубля, сегодняшнюю сессию ему также можно занести в актив. Так, в ходе торгов пара доллар/рубль поднималась до 74,5 рубля, но в дальнейшем национальной валюте удалось отыграть большую часть потерь. В результате, американская валюта сохранила позиции в нижней половине диапазона 73-75 рублей, который в начале следующей недели не потеряет свою актуальность. Однако ближе к ее окончанию в случае ухудшения внешней конъюнктуры рубль окажется под давлением, что приведет к попыткам американской валюты выйти вверх из данного коридора.