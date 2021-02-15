ПСБ: Ближе к концу недели ожидаем активизации коррекционных настроений на рынках

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

На предстоящей неделе ожидаем усиление коррекционных настроений на рынках. В отсутствии новых поводов для роста инвесторы могут перейти к полноценной фиксации прибыли по длинным позициям на перегретых рынках, что приведете к их отступлению от локальных и глобальных максимумов. При этом в начале недели ожидаем снижения активности игроков на фоне празднования в понедельник Дня президента в США (рынки в стране закрыты), а также продолжающихся каникул в Китае и скудного блока важной макроэкономической статистики в первые дни.

Отметим, что инвесторы продолжат следить за ситуацией с принятием нового пакета помощи американской экономике в размере 1,9 трлн долларов, предложенного президентом Байденом. Однако поддержка со стороны данного фактора снижается – рынки отыграли принятие данного плана в полном объеме, а основным вопросом остается только срок, в рамках которого будет окончательно проведено данное решение.

Также внимание будет обращено на ситуацию с пандемией коронавируса и динамикой процесса вакцинации. Дальнейшая интенсификация процесса вакцинации и снижение темпов роста числа заболевших в мире могут частично поддержать рынки, однако этого может оказаться недостаточно для их стабилизации и тем более роста.

Из макроэкономической статистики на предстоящей неделе выделим данные по индексу экономических настроений в Германии (вторник), индексу потребительских цен в Еврозоне (четверг), а также блок статистики по экономике США: розничные продажи (среда), индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (четверг) и продажи жилья на вторичном рынке (пятница). Плюс к этому в пятницу будут опубликованы данные по индексам деловой активности (PMI) в производстве и сфере услуг европейских стран и США – дальнейшее охлаждение деловой активности может способствовать продажам по широкому спектру рисковых активов.

При этом настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать, как позитивные. Азиатские площадки в урезанном составе растут в пределах 1,7% на фоне позитивных предварительных данных по ВВП Японии, который в 4-м квартале вырос на 3% кв/кв, что оказалось лучше ожиданий. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,4%. На рынке энергоносителей идет уверенное продолжение роста предыдущей недели, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent (+1,9%) поднялся выше 63,5 доллара за баррель.

На таком фоне ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале сессии, что позволит индексу МосБиржи подняться в район 3450 пунктов. По ходу торгов ожидаем снижения активности игроков и волатильности на рынке, поводом выступит отсутствие важной макроэкономической статистики и выходной на биржах за океаном. В результате рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней, которая может быть продолжена и утром вторника. Отметим, что несмотря на позитивное начало недели, ближе к ее окончанию ожидаем активизацию коррекционных настроений на нашем рынке и уходу индекса МосБиржи в район 3300 пунктов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем укрепления национальной валюты. Рост цен на нефть и умеренный подъем валют развивающихся стран поддержат рубль, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 73-73,5 рубля. В дальнейшем на фоне снижения активности игроков ожидаем перехода американской валюты в консолидацию в этом диапазоне. При этом ближе к концу текущей недели рубль может перейти к ослаблению, что приведет к подъему доллара в район 74-75 рублей и попыткам тестирования его верхней границы.