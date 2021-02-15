ПСБ: Ужесточение риторики ЦБР относительно перспектив ДКП было ожидаемо

Тем не менее ОФЗ негативно отреагировали на планы повышения ставки. Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу 10-летние ОФЗ выросли в доходности до 6,48% годовых (+10 б.п.). С начала года рост составил уже 58 б.п. Продажи ОФЗ проходили вместе с большинством облигаций развивающихся стран на фоне роста доходности UST-10 до годовых максимумов – 1,25% годовых (+5 б.п.). В пятницу 10-летки Бразилии и ЮАР выросли в доходности на 5 б.п., Мексики – на 2 б.п. Инвесторы делают ставку на восстановление мировой экономики за счет успешной вакцинации населения. Также доходность UST-10 подталкивают вверх ожидания принятия нового пакета бюджетных стимулов в США и ускорения инфляции, хотя пока динамика потребительских цен (1,4% г/г в январе) остается ниже таргета ФРС (2%).

Дополнительное давление на российский рынок оказало ужесточение риторики ЦБР относительно перспектив денежно-кредитной политики. ЦБР сохранил ставку на уровне 4,25%, отметив при этом, что потенциал снижения ставки исчерпан и на ближайших заседаниях будут определяться сроки и темпы перехода от стимулирующей к нейтральной политике. Сроки возврата ставки в диапазон 5 – 6% пока не называются. Прогноз по ключевой ставке ЦБР планирует впервые опубликовать в апреле. Мы прогнозируем первое повышение ставки до 4,5% в четвертом квартале этого года.

Сегодня на фоне роста нефтяных цен спрос на подешевевшие ОФЗ может подрасти. В связи с этим ожидаем закрепления 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,40 - 6,50% годовых.