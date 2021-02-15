ИАЦ «Альпари»: Рубль обеспокоен неоднозначными заявлениями регулятора

В пятницу, 12 февраля, российский рубль немного ослаб по отношению к доллару, одновременно показав небольшой рост по отношению к евро. К закрытию торгов пятницы курс американского доллара к рублю расчётами «завтра» вырос, но только на 10 коп. (+0,14%), до 73,72 руб., а курс евро, наоборот, снова упал, но всего лишь на 3 коп. (-0,04%), до 89,33 руб.

Мы прогнозируем на сегодня курс доллара к рублю в интервале 73-74 руб., курс евро — в 89-90 руб.

Банк России в пятницу принял ожидаемое решение о сохранении ключевой процентной ставки на уровне в 4,25%. Но для валютного рынка главная интрига пятницы разрешилась в сопроводительных комментариях регулятора. Как заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, потенциал смягчения денежно-кредитной политики в этом году исчерпан, то есть ключевая ставка в этом году снижаться больше не будет. Повышение ключевой ставки в текущем году выше 5% не планируется, однако, судя по текущему уровню процентной ставки, такой вариант не исключён. Вместе с тем, в ЦБ РФ прогнозируют, что восстановление российской экономики в 2021 году будет «носить устойчивый характер», а инфляция потребительских цен по итогам года будет ниже, чем в 2020 году и выйдет на уровень в 3,7-4,2%.

Рынок отреагировал неоднозначно на заявления регулятора, но, судя по небольшому снижению курса рубля к доллару, обеспокоен, приведёт ли «исчерпание» потенциала понижения ключевой ставки к реальному «устойчивому росту»?

Нефтяной рынок

В пятницу, 12 февраля, после небольшой коррекции цены на нефть снова продолжили мощный подъём и обновление годовых максимумов. Цена сорта Brent в пятницу выросла на 2,7% до $62,17, а цена техасской WTI взлетела на 2,9%, до $59,49 за баррель. Сегодня с открытия торгов ралли только усиливается: цена Brent растёт ещё на 1,5%, до $63,08 за баррель, а цена WTI — на 1,9%, легко преодолев психологически значимый уровень в $60 и повысившись до $60,61 за баррель.

Цены нефти, таким образом, достигли уровней середины января 2020 года, и Brent осталось совсем немного, чтобы выйти на $64-65 за баррель. Точные причины ралли в пятницу и понедельник утром пока неясны, но возможно, что в пятницу нефтяной рынок запоздало отреагировал на резкое падение коммерческих запасов нефти в США неделей ранее. А на выходных российский министр энергетики Александр Новак заявил, что в Минэнерго РФ ожидают среднюю цену на нефть Urals в текущем году на уровне в $45-60 за баррель, и мы не исключаем, что этот прогноз воодушевил рынок на продолжение роста. Вероятно, также позитивный фон нефтяному рынку создала новость о том, что в Евросоюзе к концу 2021 года на фармацевтический рынок выйдет своя вакцина от «ковида», разработанная французской компанией Sanofi.

На сегодня наш прогноз по цене Brent включает интервал в $62,7—64 за баррель.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок в пятницу продолжил повышение, но темпы роста немного сбавил на фоне обострившейся санкционной угрозы. Индекс РТС в пятницу вырос, но всего-то на 0,05% до 1461,99 пункта. Индекс МосБиржи повысился чуть побольше, на 0,37% до 3427,08 пункта. Лидерами роста пятницы стали акции «НОВАТЭКа» (+3,2%), строительной группы «ПИК» (+2,9%), и привилегированные акции энергокомпании «Россети Ленэнерго» (+2,83%). Одновременно подешевели акции «ТГК-2» (-3,03%), продолжили дешеветь акции ретейлера «М.Видео» (-2,8%), к аутсайдерам присоединились депозитарные расписки группы HeadHunter (-2,64%). По нашему прогнозу, сегодня индекс РТС опять проторгуется в интервале значений 1450-1480 пунктов, а индекс МосБиржи – в интервале 3410-3440 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»