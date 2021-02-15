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ПСБ: Нефть подскочила на геополитике

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent на утро понедельника поднялись уже выше 63 долл./барр., впервые с января 2020 г. Триггером стали геополитические риски: Саудовская Аравия в воскресенье сообщила о перехвате хуситского беспилотника, направленного против нее. Тем не менее, высокие цены на нефть поддерживаются еще надеждами на стимулы в США и смягчение ограничений, что поспособствует росту спроса на сырье. Мы полагаем, что спекулятивно цены на нефть могут еще вырасти, но «потолком» считаем уровень в 65 долл./барр. Закрепление сырья выше  серьезно увеличивает риски роста предложения нефти американскими сланцевиками и провоцирует ОПЕК+ на пересмотр квот в рамках соглашения. Ориентир по Brent на сегодня 63-64 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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