ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро понедельника позитивные

Рост цен на нефть и умеренный подъем валют развивающихся стран поддержат рубль, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в район 73-73,5 рубля

Сегодня, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале сессии, что позволит индексу МосБиржи подняться в район 3450 пунктов

Ужесточение риторики ЦБР относительно перспектив ДКП было ожидаемо. Тем не менее ОФЗ негативно отреагировали на планы повышения ставки

Роснефть (ПОКУПАТЬ) в 4 кв. и за 2020 г. неожиданно получила прибыль, акционеры могут рассчитывать на дивиденды - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Неожиданным моментом отчетности стало получение рекордной прибыли в 4 кв., что в итоге скомпенсировало отрицательные результаты 1 и 3 кв., и по году Роснефть вышла в плюс. Такой результат произошел за счет получения дополнительного дохода в 504 млрд руб. в 4 кв. вследствие приобретения компании Таймырнефтегаз в рамках реализации проекта Восток Ойл. Получение прибыли по году означает, что акционеры компании могут рассчитывать на дивиденды – менеджмент Роснефти уже озвучил рекомендацию Совету директоров. По нашим оценкам, акционеры могут рассчитывать на 6,9 руб./акцию (доходность 1,4%). Мы положительно оцениваем результаты Роснефти, отмечая, что несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру 2020 г., компания смогла выйти в плюс, сохранить денежный поток стабильно положительным и снизить долговую нагрузку. Также за счет контроля над общехозяйственными и административными затратами Роснефть частично компенсировала отрицательный эффект от демпфера. Мы считаем, что улучшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти в 2021 г. поддержат операционные и финансовые показатели Роснефти. А реализация проекта Восток Ойл является дополнительным драйвером роста стоимости компании в долгосрочной перспективе. Мы рекомендуем покупать акции Роснефти с целью в 578 руб.

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