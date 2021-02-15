ИАЦ «Альпари»: QIWI наконец-то в «зелёном»

За прошлую неделю, с 8 по 12 февраля, рост на российском фондовом рынке продолжился. Индекс МосБиржи на прошлой неделе вырос на 1,01%, до 3427,08 пункта, а индекс РТС— на 2,1%, до 1461,99 пункта. Геополитическая напряжённость и санкционные угрозы, хотя немного смягчились, но остаются на повестке дня. Мощный рост цен на нефть на прошлой неделе поддержал рост котировок нефтегазовых акций.

Лидерами роста недели стали депозитарные расписки технологической компании QIWI (+13,2%), банка «Тинькофф» (+9,6%) и «Яндекса» (+9,5%). Лидерами падения оказались акции «МТС» (-3,3%), обыкновенные акции «Мечела» (-3,2%) и «Сбербанка» (-2,8%).

Сильно подешевевшие депозитарные расписки компании QIWI на прошлой неделе подорожали на 13,2%, до 875 руб. за бумагу. Рост связан с недооценённостью бумаг по сравнению с российскими аналогами и с тем, что негатив, связанный с тем, что ЦБ РФ оштрафовал за допущенные нарушения дочерний банк группы «Киви Банк», уже отыгран рынком. Кроме того, в СМИ на прошлой неделе появились сообщения о том, что в Госдуме при участии ЦБ РФ создаётся рабочая группа по вопросу о переходе российских финансовых институтов на отечественное программное обеспечение, и, в том числе, к участию в рабочей группе приглашены представители «Киви Банка». Так что существовавшие ранее риски отзыва лицензии у «Киви Банка» сегодня представляются незначительными. Мы не имеем целевой цены и рекомендации по бумагам QIWI.

Акции телекоммуникационного оператора «МТС» за неделю упали на 3,3%, до 325,85 руб. Падение этих бумаг на растущем рынке могло быть связано с тем, что акции оказались ранее переоценены по сравнению со стоимостью, по которой эмитент будет выкупать акции у несогласных с проходящей реорганизацией группы «МТС» акционеров (328,18 руб. за бумагу). Напомним, что на внеочередном общем собрании акционеров 15 февраля будет решаться вопрос об одобрении реорганизации группы в форме присоединения к головному обществу нескольких дочерних компаний. Наша целевая цена по акциям «МТС» составляет 330 руб., рекомендация — «держать».

По нашему прогнозу, на текущей неделе индекс РТС может проторговаться в коридоре 1480-1530 пунктов, а индекс МосБиржи — в пределах 3450-3500 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»