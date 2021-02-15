«Фридом Финанс»: Технические факторы ограничивают рост российского рынка

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 1,2%, следуя за нефтью, а также реагируя на сохранение тенденции к повышению требуемой доходности вложений и спроса на риск.

Сенат не утвердил импичмент экс-президента Дональда Трампа. Сохранение внутриполитической напряженности в США способно сдержать введение в среднесрочном периоде регулятивных и санкционных мер, направленных на сглаживание и подавление инвестиционного спроса, что оказывает поддержку рынкам.

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Это сохраняет ориентиры требуемой среднесрочной доходности вложений, снижение ставки привело бы к аналогичной динамике этих ориентиров. Позиция Банка России в данном вопросе противоречит позиции МВФ, рекомендовавшего снизить ставку в ближайшие месяцы на 0,5 п.п., чтобы предотвратить уход инфляции ниже таргета в текущем году, удержав ее на уровне 3,5%. Однако ЦБ в пятницу повысил прогноз индекса потребительских цен с 3,5-4% г/г до 3,7-4,2%.

Курс рубля к доллару не получил дополнительной поддержки от снижения краткосрочных оценочных индикаторов рисков. Новостной фон, в том числе февральский обзор ОПЕК, будет способствовать позитивной динамике нефтяных цен.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам последнего заседания регулятора заявила, что необходимости в продлении мер стабилизации цен на продовольствие нет, и назвала приоритетным способом свободное рыночное ценообразование . Это указывает на уменьшение рисков регуляторного давления на и внутренние цены продуктов нефтепереработки. На этом фоне умеренно негативная динамика акций Нижнекамскнефтехима и Казаньоргсинтеза выглядит краткосрочной.

Лучше рынка в преддверии публикации отчетности за четвертый квартал торгуются акции М.видео и НОВАТЭКа. Однако среднесрочные факторы оценки в основном отражены в текущих ценах этих бумаг. Пересмотр рынком их справедливой стоимости акций возможен при улучшении долгосрочных прогнозов. Реакция рынка на отчетность этих эмитентов будет зависеть в первую очередь от того, насколько результаты и сопутствующие комментарии руководства смогут отразить перспективы развития на ближайшие годы.

Риски для рынка с точки зрения перспективы ближайших недель по-прежнему связаны с запланированной Казначейством США в первом квартале эмиссией госдолга на $1,1 трлн.

Размещение столь крупного объема низкодоходных инвестиционных инструментов означает формирование на рынке тенденции к уменьшению доходности и переток капитала в защитные активы.

Внешний фон благоприятствует продолжению позитивной динамики на отечественном рынке, однако технические факторы будут ограничивать рост. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3410-3470 пунктов, целевые диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,15-74,00 и 88,85-89,45 соответственно.