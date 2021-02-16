«Фридом Финанс»: Фондовые рынки сохраняют позитивную инерцию

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сегодня закрыты торги сразу на двух ключевых площадках: в США и Китае. Сессия в Европе проходит в условиях внушительного роста индексов: до 2% прибавляет FTSE 100 из-за ожиданий успешного проведения вакцинации. Фьючерсы на американские индексы также в плюсе – в пределах 0,5%. Японский Nikkei закрылся утром приростом на 2%.

Нефть поднялась к новым максимумам. Brent преодолела планку $63,7 за баррель впервые с января 2020 года. Толчком для сырья стало новое обострение ситуации в Йемене: в ходе атаки проиранских сил на один из форпостов коалиции, поддерживаемой Саудовской Аравией и США, в эти выходные погибло несколько десятков человек. Рынок закладывает риски частичного срыва поставок и атаки на нефтяную инфраструктуру Аравийского полуострова. Цель $65 за баррель может быть взята в течение одной-двух ближайших сессий.

Российский долларовый индикатор рынка РТС показывает столь же сильный прирост, как и внешние площадки – более 2% с открытия, или более 30 пунктов. К концу дня торги идут возле планки 1490 пунктов. Днем рынок тестировал отметку 1500, но в итоге не смог ее взять. Если разгон в нефти продолжится, ближайшая крупная цель – 1550 – может быть достигнута на этой неделе. Во вторник рынок может переместиться в диапазон 1480-1520 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи ведет себя относительно умеренно, прибавляя в пределах 1,5%. Рост индикатора сдерживается укреплением рубля. И тем не менее за день торгов рынок показывал подъем более 50 пунктов, заходя в отдельные минуты выше 3480 пунктов. В течение следующих суток Индекс Мосбиржи способен закрепиться выше уровня 3500, почти полностью закрыв провал второй половины января.

В числе лидеров рынка – отдельные металлурги. Мечел в плюсе более чем на 3%, корректируясь после пятничной просадки. Также хорошо себя показывают бумаги Норникеля (+2,7%) в ожидании публикации полугодовой отчетности. С учетом ослабления рубля осенью выручка компании может год к году увеличиться на 20%. Фактор экологических штрафов перестает влиять на котировки. И на этом фоне ценник 27000 (+4%) за акцию может быть достигнут не позднее среды.

Рубль уверенно держится благодаря новым рекордам в ценах на нефть, а также общему позитиву на рынках капитала. Доллар сегодня проседал до 73,1 рубля, евро – до 88,8 впервые с 14 января. Важным триггером для дальнейшего падения валют станет преодоление парой USD/RUB планки 73. Это может случиться в ближайшие сутки. Однако риски коррекции вверх тоже нельзя исключать. Рублю в последние два месяца лишь однажды удавалось закрыть сессию ниже 73. Чаще всего после приближения к этому уровню происходит отскок вверх. Евро тоже с трудом удерживается ниже 88,8. Есть вероятность, что даже при растущей нефти во вторник произойдет прирост в паре EUR/RUB в пределах 20 копеек.