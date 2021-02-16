ИАЦ «Альпари»: Ралли продолжается, рубль на коне

В понедельник на российском фондовом рынке продолжают хозяйничать покупатели. Индекс МосБиржи вырос до 3480 пунктов и способен при текущем биржевом настроении оставаться в пределах 3460-3490 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1494 пунктам и готов, похоже, штурмовать 1500 пунктов.

Все эти цели роста актуальны при условии, что нефть останется как минимум у текущих значений, а рынок сохранит в силе свое нежелание корректироваться и фиксировать прибыль.

В числе рыночных фаворитов сегодня акции компаний горнодобывающего сектора - «Мечел», «Норильский никель». В то же время, акции ММК и НЛМК фигурируют среди лидеров снижения - все примерно поровну. Неплохо смотрятся бумаги «Магнита», где продолжается рост с целью на 5400 руб. Вершина достаточно амбициозная, но недостижимой она все-таки не выглядит. В среднесрочной перспективе у акций «Магнита» есть хорошие шансы на плавное восхождение.

На этой неделе, кстати, предстоит пересмотр состава индекса MSCI - «Яндекс» может поменяться местами с «Норильским никелем», но вряд ли это окажет существенное влияние на поведение бумаг на рынке. Обе они входят в расчет индекса, но вот если вес любой из них заметно изменится, это будет как минимум интересно.

Доллар США сегодня падает и падает. Рубль смотрится симпатично, но тревожно: его укрепление слишком агрессивное, даже с опорой на нефтяное ралли. Четырнадцать месяцев назад, когда нефть стоила примерно столько же, а доллар - порядка 63 рублей, никого не беспокоили внутридневные колебания курсов. Но тогда и конъюнктура была иной, экономика РФ жила почти без стресса, а Минфин аккуратненько сводил бюджет, временами позволяя рублю слабеть быстрее. Но пока до атаки на 73,00 руб. далеко. Евро стоит 88,84 руб. и может балансировать в пределах 88,70-89,50 руб., но вернется в диапазон 89-91 руб., когда рынок наиграется в красивое, но нежизнеспособное.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»