ПСБ: Российские активы начали неделю на позитивной ноте

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В понедельник российский фондовый рынок смог продемонстрировать позитивную динамику благодаря поддержке со стороны внешнего фона. Основным фактором, способствовавшим покупкам в наших акциях выступило обновление максимумов на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 63 долларов за баррель. Также росту способствовала динамика европейских площадок, где к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,7%. При этом отсутствие торгов в США, где сегодня отмечают День президентов, способствовало снижению активности игроков и волатильности на рынках. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи прибавил 1,6%, поднявшись до 3482 пунктов.

Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля и Мечела, рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались Алроса и ММК, потерявшие 1,7% и 0,8% соответственно. Отметим, что, после утреннего «гэпа» вверх, сегодняшнюю сессию российский рынок провел в узком диапазоне, а индекс МосБиржи двигался в верхней половине диапазона 3400-3500 пунктов. При этом он сделал существенный шаг к его верхней границе и историческим максимумам, установленным чуть выше 3500 пунктов. Во вторник старт торгов может ознаменовать консолидация в российских акциях, вызванная отсутствием изменений внешнего фона – выходные в США и Китае, скудная макроэкономическая статистика.

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,6%, отступив в район 75,3 рубля, евро потерял 0,5%, торгуясь чуть ниже 89 рублей. Рубль, как и фондовый рынок, после роста в начале сессии в дальнейшем перешел в боковое движение у достигнутых уровней. В результате пара доллар/рубль, на фоне высоких цен на нефть и укрепления валют развивающихся стран, сделала еще один шаг к нижней границе диапазона 73-75 рублей. На наш взгляд, несмотря на новые максимумы на рынке энергоносителей, инвесторы не готовы поверить в рубль, в результате чего доллар в ближайшие сессии удержит позиции выше 73 рублей.