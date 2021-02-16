ИАЦ «Альпари»: Успешная борьба с пандемией укрепляет нефть и рубль

В понедельник, 15 февраля, возобновилось победное укрепление российского рубля к доллару и единой европейской валюте. К закрытию торгов понедельника обменный курс доллара США к рублю расчётами «на завтра» упал на 38 коп. (-0,5%), до 73,34 руб., а курс евро понизился на 37 коп. (-0,41%), до 88,96 руб., впервые с 20 января текущего года опустившись ниже 89 руб.

На укрепление российской нацвалюты повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, резкий скачок цен на нефть в прошлую пятницу и продолжение нефтяного ралли в понедельник: так, цена нефти Brent за два дня взлетела почти на 4% и уверенно поднялась выше $62 за баррель. Во-вторых, новости, связанные с борьбой с «ковидом» в мире: например, Евросоюз объявил в понедельник о закупке дополнительных доз вакцины против коронавируса у американской компании Moderna. В-третьих, рублю помогло укрепиться продолжающееся уже несколько дней ослабление доллара.

Вышедшие в понедельник данные о снижении промышленного производства в России за январь 2021 года на 2,5% в годовом исчислении не оказали негативного влияния на рубль, так как снижение связано с меньшим количеством рабочих дней в январе и связанными с пандемией ограничениями для некоторых отраслей производства в ряде регионов.

Наши ожидания на сегодня по курсу доллара к рублю находятся в интервале 73-74 руб., а по курсу евро — в рамках 88-89,5 руб.

Нефтяной рынок

Нефтяное ралли в понедельник продолжалось, хотя его темпы несколько замедлились. Цена барреля смеси Brent по итогам понедельника выросла на 0,98%, до $62,78, а цена барреля техасской WTI повысилась на 0,86%, до $60. Сегодня с утра плавное повышение цен снова продолжается: цена Brent повышается на 0,47%, до $63,08 за баррель, а цена WTI растёт на 0,28%, обновив очередной максимум в $60,17 за баррель.

В понедельник президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль-Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместные усилия по борьбе с пандемией «ковида», обострение политической ситуации в Йемене, а также координацию действий в рамках соглашения ОПЕК+ по стабилизации рынка нефти. Нефтяной рынок положительно воспринял конструктивное общение лидеров ведущих стран-экспортёров нефти.

Пока цене Brent не удалось закрепиться выше $63 за баррель, но этот уровень – не предел её роста, и его преодоление является лишь вопросом времени. На сегодня прогнозируем коридор по цене Brent в $62,5—64 за баррель.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок в понедельник снова начал уверенный подъём. Индекс МосБиржи вырос в первый день недели на 1,6%, до 3481,9 пункта. Индекс РТС повысился ещё сильнее, на 2,35%, до 1496,4 пункта. Динамику лучше рынка в понедельник показали обыкновенные акции «Мечела» (+3,5%), акции «Норильского никеля» (+3,47%) и депозитарные расписки торговой сети «Лента» (+2,82%). Хуже рынка оказалась динамика акций алмазодобытчика «АЛРОСА» (-1,2%) и уже давно идущих вразнобой с обыкновенными акциями привилегированных акций «Мечела» (-0,7%).

Мы считаем, что сегодня индекс МосБиржи проведёт торги в интервале 3470-3500 пунктов, а индекс РТС — в коридоре 1480-1510 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»