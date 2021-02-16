«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Яндекса и Норникеля

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с роста. Несмотря на выходной день в США, торговая активность была высокой. Индекс Московской биржи достиг максимума с 21 января. Лидерами роста незадолго до отчета стали акции НОВАТЭКа (+3,22%). В аутсайдерах оставались бумаги М.видео (-2,79%). Пара USD/RUB закрылась ниже отметки 74.

ГМК Норникель (-3,13%) отчитается за 2020 год. Ожидается выручка в объеме $15,3 млрд при EBITDA на уровне $7,7 млрд и прибыли в размере $4,4 млрд (без учета обязательств по выплате компенсаций). Мы не исключаем, что акционеры вновь начнут спорить относительно дивиденда, хотя значительного риска пересмотра к худшему для миноритариев в ближайшем будущем не видим. Компания уже зарезервировала средства для выплат, а рост цен на металлы позволил удержать рентабельность производства выше 50% и генерировать значительный свободный денежный поток.

Yandex N.V. (-0,24%) отчитается за четвертый квартал. Консенсус-прогноз закладывает выручку по итогам года на уровне 218 млрд руб. с EBITDA 49 млрд руб. и прибылью 24 млрд руб. За квартал выручку ожидают в объеме 70 млрд руб. Мы не исключаем, что компания отчитается хуже прогноза, который, на наш взгляд, выглядит излишне оптимистичным. Многое будет зависеть от сегмента транспорта и foodtech, который стал основным источником роста компании при замедлении доходов от рекламы.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,50. Индекс Мосбиржи проведет сессию в пределах 3450-3520 пунктов.