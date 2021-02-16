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ПСБ: В начале торгов ожидаем консолидации в рубле

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

– Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился нейтральный внешний фон. Стабилизация цен на рынке энергоносителей выше 63 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дадут поводов для существенного направленного движения в рубле. При этом в начале дня активность игроков и объемы торгов могут быть пониженными на фоне слабых изменений внешней конъюнктуры. В результате на старте торгов ожидаем удержание парой доллар/рубль позиций в районе 73-73,5 рубля. Консолидационные настроения могут сохраниться в рубле в первой половине торгов, после чего начнется повышение активности игроков, что может способствовать переходу американской валюты к направленному движению и попыткам тестирования нижней границы данного коридора.  

Напомним, что в понедельник рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 0,5%, отступив в район 73,3 рубля, евро потерял 0,4%, закончив торги чуть ниже 89 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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