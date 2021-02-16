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ПСБ: Цены ОФЗ продолжают снижаться, отыгрывая ожидания повышения ставок

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

– В понедельник продажи рублевых облигаций продолжились, несмотря на укрепление рубля и высокие цены на нефть. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,55% годовых (+7 б.п.). Инвесторы продолжают отыгрывать ожидания ужесточение денежно-кредитной политики в России и в мире. Локальные гособлигации развивающихся стран вчера преимущественно снижались в цене. Доходность 10-леток Мексики, Индонезии, Турции вчера выросла на 2-3 б.п. Евробонды европейских стран вчера выросли в доходности на 4 – 5 б.п.

На наш взгляд, рублевые облигации на текущих уровнях выглядят привлекательно для покупки. Доходность 10-летних ОФЗ предполагает премию 105 б.п. к середине нейтрального диапазона ключевой ставки, который составляет 5 - 6%. С учетом высоких цен на нефть ожидаем сокращения плана заимствований Минфином в 1 квартале и в целом по 2021 году. Это должно поддержать спрос на ОФЗ на вторичном рынке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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