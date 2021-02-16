ПСБ: Позитивный фон может позволить индексу МосБиржи протестировать зону исторических максимумов уже сегодня

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:



В начале недели на мировых рынках сохраняется позитивный настрой. В понедельник они продолжили повышение, несмотря на выходной в США (американские биржи накануне были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов), обусловивший скудность новостного фона. Индексы как развитых стран MSCI World, так и развивающихся MSCI EM, смогли вчера обновить исторические максимумы.



Инерция к росту сохранилась на фоне новостей о прогрессе в вакцинации (ВОЗ наконец включила вакцину от AstraZeneca в перечень рекомендуемых препаратов, на этой неделе к вакцинации приступят Австралия и Новая Зеландия), а также ввиду все более благоприятной ценовой конъюнктуры на товарных рынках (нефть марки Brent обновляет максимумы с января прошлого года, промышленные металлы – на многолетних максимумах), вызванной ожиданиями сохранения высокого спроса со стороны КНР и притока ликвидности после принятия нового масштабного пакета поддержки экономики США. Рынки, по нашему мнению в целом уже заложились на позитивный сценарий - скорый запуск стимулов администрацией Дж. Байдена, причем в анонсированном объеме (1,9 трлн долл.). Стимулы – это один из ключевых поддерживающих рост факторов, хотя насколько оперативно они будут утверждены и в каком объеме, до сих пор не вполне ясно.



По состоянию на утро вторника на мировых рынках сохраняется преобладание тенденции к росту. Так, азиатские индексы и нефтяные котировки демонстрируют умеренный подъем. На склонность к продолжению роста индексов в США после «длинных» выходных указывает динамика фьючерсов на американские индексы. Мы ждем сохранения позитивных настроений на мировых рынках в течение дня.



Вчера индекс МосБиржи (+1,2%) уверенно вырос, продолжив двигаться в направлении исторических максимумов при поддержке дорожающей нефти и благоприятной конъюнктуры мировых рынков. Тенденция к росту преобладала во всех ключевых сегментах, в лидеры роста смогли выбиться ключевые «голубые фишки»: НорНикель (+3,4%), НОВАТЭК (+2,9%), ЛУКОЙЛ (+2,7%), Сбербанк (+2,2%). Сегодня сохранение позитивного внешнего фона, по нашему мнению, может позволить индексу МосБиржи протестировать зону 3500-3520 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных новостей отметим отчетность Яндекса и НорНикеля.