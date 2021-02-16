«Фридом Финанс»: В лидерах роста вновь акции QIWI

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня 11:30 мск прибавил скромные 0,1%, притом что фьючерсы на ведущие фондовые индексы США повышаются в пределах 0,4-1% и нефть продолжает активно дорожать.

Возможно, на рынке происходит ребалансировка спроса в пользу американской валюты, что снижает интерес к рискованным активам.

Рынок негативно реагирует на ужесточение инфляционной риторики Банка России и отказ от курса на снижение ставок. Некоторые инвесторы рассчитывали, что регулятор по итогам заседания 12 февраля сделает акцент на формирование поддержки рубля за счет уменьшения оценочных инвестиционных и инфляционных рисков. Однако отсутствие изменений в ДКП сохранило и ориентиры требуемой среднесрочной доходности вложений. Это позитивный среднесрочный фактор, но краткосрочно решение ЦБ отыгрывается снижением спроса на риск. Косвенным подтверждением этой тенденции стала умеренно негативная динамика в акциях Сбербанка.

Хуже рынка торгуется Яндекс, который сегодня опубликует отчет за четвертый квартал. Консенсус предполагает рост выручки до 70 млрд руб. при чистой прибыли в пределах 5-7 млрд руб. Я считаю эти ожидания оптимистичными, хотя формирование оценочной стоимости бумаг Яндекса зависит от долгосрочных прогнозов. Главными для инвесторов ориентирами станут данные о планах компании по развитию электронной коммерции и запуску финтех-сервисов. В частности, большой интерес связан с перспективами конкуренции Яндекса и OZON в секторе е-commerce. Если прогнозы в данной сфере будут оптимистичными, они поддержат бумаги компании в краткосрочном периоде. В противоположном случае котировки, скорее всего, продолжат снижение.

Акции QIWI поддержала новость об ее включении в рабочую группу Госдумы, которая будет заниматься переводом российских финансовых институтов на отечественное программное обеспечение. Ранее инвесторы прогнозировали дальнейшее усиление регуляторного давления на компанию, однако, судя по последней новости, опасения были преувеличенными.

До конца текущей сессии я ожидаю продолжения умеренно позитивной динамики, которую будут сдерживать технические факторы. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3440-3510 пунктов, целевые диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,85-73,50 и 88,55-89,15 соответственно.