Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 февраля: 4 283,6299 руб/1 г золота и 63,8000/1 г серебра ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 283,6299 руб.

1 грамм серебра - 63,8000 руб.

1 грамм платины - 3 026,3201 руб.

1 грамм палладия - 5 663,7402 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,0399 р. (0,88%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6800 р. (1,05%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 109,5500 р. (3,76%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 72,6702 р. (1,30%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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