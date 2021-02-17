«Фридом Финанс»: В центре внимания выступление Байдена

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 12 февраля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,47%, до 3935 пунктов, NASDAQ вырос на 0,50%, а Dow Jones прибавил символические 0,09%. Перспективы принятия в Штатах очередной программы фискальных стимулов продолжили оказывать поддержку котировкам. Сектор здравоохранения выглядел лучше рынка, поднявшись на 0,75% благодаря позитивному отчету Illumina. Сектор финансов вырос на 0,95% на фоне повышения доходности трежерис.

Квартальные результаты Illumina (ILMN: +11,9%) превзошли ожидания благодаря высокому спросу на приборы для исследования ДНК.

PayPal (PYPL: +4,7%) ожидает увеличить число пользователей платежной системы к 2025 году вдвое с текущих 377 млн с утроением объема операций.

HubSpot (HUBS: +16,4%), разработчик облачных решений в области маркетинга и продаж, представил сильную отчетность благодаря тренду на диджитализацию в малом и среднем бизнесе.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Новостной фон остается достаточно спокойным. Оптимизм участников рынка повышен благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в Европе и США, ускорению вакцинации и перспективам фискальных стимулов. Среднее за семь дней число заболевших коронавирусом в США впервые с ноября опустилось ниже 100 тыс., а число госпитализированных упало с 80 тыс. до 65 тыс. всего за неделю. Улучшение ситуации наблюдается во всех 50 штатах. Пессимисты ждут новых вспышек заболеваемости в связи с распространением мутаций вируса, однако в случае сохранения текущих позитивных тенденций довольно скоро антиковидные ограничения начнут повсеместно сниматься.

Сегодня Джо Байден планирует совершить первый выезд за пределы Вашингтона в должности президента. Он выступит в штате Висконсин с речью, посвященной пакету фискальных стимулов. Ожидается, что президент также выскажется по проблеме пандемии и ее влияния на экономику США. Целью выступления в конечном счете является ускорение процесса переговоров в Конгрессе. Новой информации не ожидается, но трансляция речи президента может позитивно повлиять на настроения частных инвесторов, доля которых в торговых оборотах продолжает увеличиваться.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. В Китае продолжаются новогодние каникулы, гонконгский Hang Seng вырос на 1,90%, японский Nikkei поднялся на 1,28%. Европейский EuroStoxx 50 колеблется около нулевой отметки.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,23%. Фьючерс на нефть Brent держится выше $63. Золото дорожает до $1825.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 3910-3950 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 71 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса продолжает ослабевать благодаря перспективам массовой вакцинации.

Технически S&P 500 остается в восходящем тренде. Сопротивление в области его верхней границы все еще представляет собой значительное препятствие. Прорыв этого сопротивления на уровне 3950 пунктов будет означать ускорение роста. Однако индикатор RSI уже находится вблизи уровня перекупленности, поэтому позитивный потенциал в краткосрочном периоде ограничен.

В этот вторник, 16 февраля, отчетность за четвертый квартал 2020 года представит нефтегазовая компания Occidental Petroleum (OXY). Скорректированный убыток в расчете на акцию, по прогнозу, достигнет $0,58 при $0,30 годом ранее. Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на параметрах чистого долга и операционного денежного потока Occidental Petroleum. Отношение чистого долга к EBITDA по итогам прошлого года может достигнуть 5,3, максимального уровня для добывающих компаний из индекса S&P 500. Рост цен на нефть и газ в совокупности с оптимизмом, вызванным проводимой в США массовой вакцинацией, позволил акциям OXY подорожать на 46,7% с начала года. В результате котировка оказалась на 13,3% выше целевой цены. В связи с этим слабая отчетность по итогам четвертого квартала или коррекция на сырьевых площадках может привести к падению котировок.

В четверг, 18 февраля, будет опубликован отчет крупнейшего в мире ретейлера Walmart (WMT). Рынок ожидает увеличения EPS на 4,2% г/г, до $1,51, при повышении выручки на 4,7% г/г, до $148,3 млрд. В третьем квартале прошлого года средний чек увеличился на рекордные 24%, так как покупки в эти месяцы совершались реже, но их объем стал выше. Ожидаем увидеть в отчетном квартале продолжение этой тенденции. В сентябре компания запустила сервис по подписке Walmart+, предоставляющий льготные условия доставки и скидки на ряд продуктов. Новый сервис мог стать драйвером роста выручки. В то же время ожидается увеличение затрат на рабочую силу. Например, за последний год компания удвоила, доведя до 140 тыс., количество сотрудников, занятых в сегменте онлайн-продаж. Около 2500 магазинов в течение года были переоборудованы под склады для удовлетворения высокого спроса на онлайн-заказы.

В этот же день выйдет отчетность одного из лидеров в сегменте производства оборудования для полупроводниковой индустрии Applied Materials (AMAT). Текущий консенсус предполагает рост выручки на 19,6%, до $4,98 млрд, что незначительно превышает первоначальный прогноз менеджмента (+19%). Скорректированную EPS аналитики закладывают на уровне $1,28 (+30,6%), тогда как сама компания ожидает рост показателя на уровне 28,5%. Поддержку динамике финансовых результатов Applied Materials будет оказывать высокий спрос на полупроводниковую продукцию в условиях развертывания 5G-сетей и развития цифровизации, а также ускорение перехода на новые техпроцессы. Мы ожидаем сильных результатов от Applied Materials по итогам квартала и рассчитываем на сохранение положительного тренда маржинальности. В фокусе инвесторов будут прогнозы темпов роста выручки и EPS на текущий квартал и на весь год.