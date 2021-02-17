ПСБ: Российские аэропорты в 2020 году сократили пассажиропоток на 41%

Российские аэропорты в 2020 году снизили пассажиропоток на 41%, до 129,5 млн чел. При этом падение на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) составило 23% г/г, до 112,4 млн чел., а на международных воздушных линиях (МВЛ) - 77% г/г, до 17,1 млн чел.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях сильно снизился в апреле и мае из-за ограничительных мер. С июня ситуация стала постепенно улучшаться, и уже в августе и сентябре 2020 года объемы перевозок пассажиров опередили показатели 2019 года. Однако после окончания туристического сезона падение темпов перевозок вновь продолжилось.

Международные перевозки практически прекратились с апреля по июль 2020 года. Первые признаки оживления стали проявляться с открытием регулярных маршрутов, но очередной этап противоэпидемиологических ограничений приостановил его, и до конца 2020 года ситуация с международными перевозками осталась подавленной. На данный момент восстановление этого сегмента авиаперевозок можно ожидать лишь во втором полугодии 2021 года.

По данным Международной организации гражданской авиации, снижение мирового пассажиропотока в аэропортах в 2020 г. составило 64,2%. При этом на международных воздушных линиях - 74%, а на внутренних линиях - 50%.

В 2020 году пассажиропоток самого крупного в мире аэропорта Хартсфил-Джексона в Атланте, США снизился на 61% г/г, аэропорта Хитроу в Лондоне, Великобритания – на 73%, а аэропорта в Дубае, ОАЭ - на 70% г/г. Последние два аэропорта во многом являются транзитными, поэтому их пассажиропоток наиболее чувствителен к закрытию международных авиасообщений.

Крупнейшие российские аэропорты пострадали меньше международных. Так, пассажиропоток аэропорта Домодедово снизился на 42% г/г, Внуково - на 48% г/г, а Шереметьево - на 60% г/г. Аэропорт Шереметьево был в большей степени ориентирован на транзит международных пассажиров, поэтому падение его пассажиропотока оказалось самым сильным среди аэропортов Московского транспортного узла.

Примечательно, что аэропорты российских городов-курортов оказались, напротив, в выигрышном положении из-за переориентации международного туризма на внутренний. Так, в 2020 г. аэропорт Анапы смог увеличить пассажиропоток на 10% г/г до 1,8 млн человек, а аэропорт Сочи снизил его лишь на 4% г/г, до 6,5 млн человек.

Положение аэропортов в целом остается сложным, поскольку международные терминалы продолжают испытывать недозагрузку своих мощностей, что приводит к снижению их неавиационных доходов. С учетом некоторых задержек с разворачиванием вакцинной кампании ожидать открытия границ ключевых зарубежных стран стоит не раньше осени. А значит, полноценное восстановление пассажиропотока задержится до 2022 года.