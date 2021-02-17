ИАЦ «Альпари»: Рынок не нашел новых идей

Вечером во вторник российский фондовый рынок движется разнонаправленно. Поиск новых ориентиров продолжается: старые идеи реализованы в ценах и отыграны, новых не появилось. Рынок наблюдает за тем, как сектор нефти предпринимает очередную попытку развить коррекцию, но здесь пока ничего серьезного. В такой обстановке единственное, что остается, это просто ждать.

Индекс МосБиржи топчется около 3496 пунктов. Для рывка к 3500 пунктам нужен серьезный импульс. До момента, пока инвесторы не окажутся готовыми вновь двигаться, рублевый индикатор может консолидироваться в пределах 3470-3490 пунктов. Индекс РТС поднимается к 1496 пунктам, на коррекцию это не похоже. Для полноценного охлаждения валютному индексу нужно отойти к 1450 пунктам и, возможно, ниже.

В фаворитах спроса сегодня акции «М.Видео» и TCS. В обеих бумагах есть собственные торговые идеи, и обе они отлично работают. В первом случае в акциях завершилось корреляционное снижение после недавнего обновления максимумов, и рынок снова готов покупать с целью на 850 руб. В акциях TCS покупатели тянутся к предыдущему пику на отметке 3691 руб. и вот-вот его протестируют повторно, новой целью атаки станет область 3750 руб. Под давлением торгуются акции «Яндекса», «Лукойла» и «Мосбиржи», хуже рынка выглядят бумаги «Новатэка».

После двух дней подъема в минус ушли акции «Сбербанка». Здесь начинается консолидация в боковом диапазоне 257,27-276 руб., несмотря на корпоративные новости. Сегодня банк подтвердил план направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли. Прошлый год был для «Сбербанка» таким же сложным, как и для других (хотя банковский бизнес все-таки выглядит более защищенным, чем та же розница), дивидендная доходность может составить не более 6%. В текущих рыночных условиях это неплохо.

Доллар во второй половине дня вышел-таки в полюс. Попытки «проколоть» вниз 73,00 руб. очень нервируют рынок, хотя остаются весьма вероятными. В то же время, неоднократно говорилось о том, что избыточный оптимизм в отношении рубля может дорого обойтись экономике, и сейчас рынок сам себя стабилизирует. Против «россиянина» в моменте играет и переток денег на долговом рынке. В результате доллар вернулся к 73,63 руб. и способен встать в диапазоне 73,50-74,00 руб. Посмотрим, как будет вести себя доллар в ближайшие сутки, это будет информативно. Евро восстановился к 88,94 руб. и близок к своему нормальном торговом коридоре 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»