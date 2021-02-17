ПСБ: От индекса МосБиржи ожидаем продолжения попыток преодолеть уровень в 3500 пунктов

Ждем преобладания скорее нейтральных настроений на мировых рынках в течение дня. В фокусе участников рынков макроэкономическая статистика из США.

В начале сессии ожидаем перехода рубля в консолидацию у достигнутых уровней, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 73,6 рубля.

Сегодня от индекса МосБиржи ожидаем продолжения попыток преодолеть уровень в 3500 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных новостей отметим отчетность Новатэк.

Рынок рублевых облигаций остается под давлением продавцов.



EBITDA Норникеля (ПОКУПАТЬ) по итогам 2020 года снизилась на 3% г/г - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты Норникеля по итогам года можно назвать нейтральными. Вполне ожидаемо негативно на EBITDA сказалось формирование резервов из-за экологической катастрофы на ТЭЦ-3 Норильска в конце мая. При этом финансовое положение компании остается стабильным. Долговая нагрузка снизилась, но может еще возрасти по мере реализации масштабной инвестиционной программы в ближайшие годы. По этой же причине риск снижения размера дивидендных выплат способен оказать негативное влияние на оценку компании, но все же долгосрочные фундаментальные факторы (ориентир на «зеленую энергетику» и уникальное качество активов) делают Норникель по-прежнему привлекательной долгосрочной инвестицией. Справедливая стоимость акций Норильского никеля по нашим оценкам составляет 29 116 руб./акция.

Яндекс (ПОКУПАТЬ) увеличил выручку в 4 кв. 2020 г. на 39% г/г, а прибыль на 17% г/г - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем результаты Яндекса. Полагаем, что компания будет расти в ближайшее время за счет развития сегментов e-commerce, а также дальнейшего расширения рынка рекламы и такси и закладываем рост цены до 5966 руб на акцию – потенциал роста 11% от текущей цены.