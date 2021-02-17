Комментарии

ПСБ: На рынке нефти сохраняется консолидация Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



– Цены на нефть Brent удерживаются выше 63 долл./барр., в фокусе ситуация со срывом добычи в США из-за аномальных холодов. Тем не менее, особо сильного импульса к росту не наблюдается. Мы считаем текущую ситуацию краткосрочной и ожидаем восстановления добычи по мере нормализации погодных условий - уже к началу марта. Также опасаемся, что высокие цены на нефть могут спровоцировать ОПЕК+ на большее высвобождение предложения нефти с апреля. Альянс обсудит это 4 марта. Сегодня в фокусе данные от API, завтра - от Минэнерго США.



Нефть Brent ожидаем сегодня в зоне 63-64 долл./барр.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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