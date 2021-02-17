ПСБ: Ключевые фондовые индексы продолжают торговаться вблизи исторических максимумов

Ключевые фондовые индексы продолжают торговаться вблизи исторических максимумов. При этом рост доходности 10-летних казначейских облигаций в США до максимального с февраля прошлого года уровня: район выше 1,3% несколько настораживает инвесторов и сглаживает позитивный сантимент, присутствующий в рисковых активах. Из главных поводов для роста по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости Covid-19 и ускорение процесса вакцинации населения, а также надежды на принятие масштабного пакета стимулов в США. Стимулы – это один из ключевых поддерживающих рост факторов, хотя насколько оперативно они будут утверждены и в каком объеме, до сих пор не вполне ясно. Сырьевые товары несмотря на некоторое укрепление доллара находятся на многолетних максимумах.

Сегодня в фокусе участников рынков макроэкономическая статистика из США, где будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству в январе. Мы придерживаемся консервативного взгляда и ожидаем, что данные могут оказаться не очень впечатляющими. При этом индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка вчера вышел существенно выше ожиданий: 12,1 пункт, против прогноза в 4,6 пунктов, что сигнализирует об устойчивом восстановлении американской экономики.

По состоянию на утро среды на мировых рынках динамика разнонаправленная. Так, азиатские индексы демонстрируют умеренное снижение, а фьючерсы на американские индексы и нефть Brent показывают небольшой рост. Мы ждем преобладания скорее нейтральных настроений на мировых рынках в течение дня.

Вчера индекс МосБиржи подрос на 0,4%, продолжив двигаться в направлении исторических максимумов. Рост смогли показать отдельные бумаги из нефтегазового сектора и металлурги. Отчетность Норникеля вышла ожидаемой и не оказала существенного влияния на котировки. Яндекс в свою очередь показал рост выручки, но снижение маржинальности бизнеса.

Сегодня от индекса МосБиржи ожидаем продолжения попыток преодолеть уровень в 3500 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных новостей отметим отчетность Новатэк.