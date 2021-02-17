ИАЦ «Альпари»: Рубль потерял важный фактор поддержки

Вторник, 16 февраля, дал шанс доллару США и евро отыграть потери, а рублю – скорректироваться после бурного роста. К закрытию торгов вторника курс доллара к рублю расчётами «завтра» вырос на 34 коп. (+0,47%), до 73,67 руб., а курс евро тоже неплохо подрос, повысившись к рублю на 28 коп. (+0,31%), до 89,26 руб.

Цены на нефть замедлили рост, так как аномальные холода в США, сократившие нефтедобычу, начали ослабевать, так что рубль потерял довольно важный фактор поддержки. Да и угроза санкций по-прежнему остаётся на повестке дня. Тем временем доллар прекратил ослабление к мировым резервным валютам в ожидании, что Конгресс всё-таки одобрит предложенный Джо Байденом пакет стимулирования экономики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вчера заявил о необходимости, несмотря на имеющиеся разногласия, укреплять «стратегическую стабильность» с Россией, так как продление двустороннего договора по СНВ-3 показало, что компромисс с нашей страной по важнейшим для всего мира вопросам вполне реален. Каким способом будет укрепляться эта стабильность, Блинкен не сказал, но отметил, что США будут искать «новые пути продвижения» к стабильности, что в целом может создать позитивный фон для рубля на сегодняшних торгах.

Курс доллара к рублю на сегодня прогнозируем снова в интервале 73-74 руб., а курс евро — в диапазоне 88,9-90 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»