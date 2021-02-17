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ПСБ: Рубль начнет день с консолидации

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, национальная валюта получит поддержку от рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent (+0,2%) удерживает позиции в районе 63,5 доллара за баррель. С другой, давление на рубль будет оказывать динамика основных валют развивающихся стран, которые демонстрируют умеренное ослабление. На таком фоне в начале сессии ожидаем перехода рубля в консолидацию у достигнутых уровней, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 73,6 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам, давление на валюты EM, включая рубль, усилится, что позволит доллару сделать шаг в район 74 рублей. При этом в рамках ближайших сессий диапазон 73-75 рублей, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты.

Напомним, что по итогам вторника рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,3%, достигнув района 73,6 рубля, евро прибавил 0,4%, закончив торги чуть ниже 89,3 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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