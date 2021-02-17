«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность НОВАТЭКа

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции ТКС (+3,81%). В аутсайдерах остались бумаги Алросы (-2,26%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 73-73,50.

Рынок штурмует новые высоты. Индексы Московской биржи и РТС достигали психологически значимых отметок 3500 и 1500 пунктов соответственно и находятся вблизи максимумов с начала года. Импульс для дальнейшего движения вверх или вниз может создать внешний фон, на локальном рынке для этого недостаточно драйверов. Причем наиболее вероятны разворот вниз и коррекция на 5% на горизонте до трех недель. В то же время фондовые бенчмарки США еще не достигли психологически важных уровней, поэтому, если на американских площадках продолжится подъем, отечественный рынок обновит максимумы с начала года, в том числе индекс Мосбиржи сможет выйти на исторический пик.

НОВАТЭК (-1,33%) отчитается за четвертый квартал 2020-го. Консенсус-прогноз предполагает выручку на уровне 772 млрд руб. с EBITDA в размере 245 млрд руб. и прибылью в объеме 142 млрд руб. Котировки держатся вблизи абсолютных максимумов ввиду усиления спроса и роста цены на СПГ в Европе. Кроме того, НОВАТЭК планирует начать навигацию в восточном направлении в апреле, то есть на три месяца раньше обычного, а в будущем намерен перевозить топливо на этом направлении круглый год. Это крайне важно, поскольку премиальные азиатские рынки снова открылись. Не исключаем обновления максимума на фоне публикации отчетности.

Ожидаем разнонаправленную динамику. На локальном рынке в фокусе аукцион ОФЗ. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Индекс Мосбиржи проведет торги в пределах 3450-3520 пунктов.