ПСБ: Рынок рублевых облигаций остается под давлением продавцов

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

Во вторник доходность 10-летних ОФЗ выросла еще на 9 б.п., достигнув 6,64% годовых (+74 б.п. с начала года). Продажи рублевых облигаций проходили вместе с большинством локальных гособлигаций развивающихся стран на ожиданиях ужесточения денежно кредитной политики мировыми центробанками по мере восстановления экономики. 10-летние гособлигации Индонезии вчера прибавили в доходности 3 б.п., Колумбии – 5 б.п., ЮАР – 9 б.п., Мексики – 11 б.п., Турции – 13 б.п. Американские гособлигации UST-10 на этой неделе обновили годовой максимум по доходности – 1,3% (+40 б.п. с начала года).

Минфин РФ сегодня на аукционах предложит классические выпуски с фиксированной ставкой купона: ОФЗ-ПД 26233 с погашением в июле 2035 года и 7-летний выпуск ОФЗ-ПД 26236. Улучшение ситуации с ликвидностью позволяет российским банкам нарастить позиции в ОФЗ. Но судя по динамике вторичного рынка, игроки пока не готовы брать на баланс процентный риск, предпочитая размещать средства на депозитах в ЦБР.

В корпоративном сегменте сохраняется высокая активность на первичном рынке. Вчера РЖД закрыли книгу заявок на бессрочные облигации в объеме 24 млрд руб. со ставкой 1-го купона 7,8% годовых (колл-опцион через 5,3 года). Сегодня ТМК проведет сбор заявок, 18 февраля – Селектел, 19 февраля – АФК Система.