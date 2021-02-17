«Фридом Финанс»: «Быки» не выдерживают морозов

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 16 февраля американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 опустился на символические 0,06%, до 3933 пунктов, NASDAQ потерял 0,34%, а Dow Jones прибавил 0,20%. Новостной фон оставался спокойным, инвесторы ждали выступления президента Байдена, посвященного фискальным стимулам. Сектор финансов продолжил ралли и вырос на 1,77% благодаря увеличению доходности трежерис. Сектор энергетики поднялся на 2,26% на фоне дорожающей нефти.

BorgWarner (BWA: +4,3%) приобретает 59% немецкой компании Akasol, чтобы расширить свои возможности по электрификации автомобилей.

Palantir Technologies (PLTR: -12,8%) неожиданно зафиксировала отрицательную EPS, хотя выручка превзошла консенсус ожиданий.

Результаты производителя химикатов Ecolab (ECL: -4,1%) оказались хуже прогноза. Менеджмент отметил негативный эффект фактора COVID-19.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Джо Байден накануне выступил в штате Висконсин с речью, посвященной пакету фискальных стимулов. Президент США выразил надежду на возвращение к нормальной жизни к следующему Рождеству и отметил, что к концу июля произведенных вакцин хватит, чтобы привить всех американцев. В речи главы государства не содержалось новой информации о стимулах, но он подчеркнул необходимость принятия большой антикризисной программы.

Погодные катаклизмы в виде экстремально низкой температуры, сильных ветров и снегопадов, которые накрыли южные и центральные штаты, негативно влияют на производственные процессы. К примеру, были вынуждены приостановить работу сборочных линий многие автопроизводители. Такие природные явления имеют краткосрочный характер, поэтому обычно не оказывают заметного влияния на фондовый рынок. Однако в текущих условиях, когда индекс S&P 500 находится на историческом максимуме, многие позитивные факторы учтены в котировках, а резкий рост доходности трежерис снижает привлекательность акций, любое негативное событие способно вызвать желание зафиксировать часть позиций. В связи с этим краткосрочная коррекция выглядит все более вероятной.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. В Китае продолжаются новогодние каникулы, гонконгский Hang Seng вырос на 1,10%, японский Nikkei опустился на 0,58%. Европейский EuroStoxx 50 снижается на 0,4%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис поднялась выше 1,28%. Фьючерс на нефть Brent тестирует отметку $64. Золото дешевеет до $1785.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет торги в диапазоне 3900-3940 пунктов.

Сегодня будет опубликован базовый индекс розничных продаж за январь. Ожидается рост на 1% в сопоставлении с предыдущим месяцем после снижения на 1,4% м/м в декабре. Позитивное влияние оказали прямые выплаты населению в рамках предыдущего пакета фискальных стимулов: большинство американцев получили чеки от государства именно в начале января. Кроме того, в этом месяце эпидемиологическая ситуация улучшалась во всех штатах.

Сегодня после закрытия рынка отчет представит Twilio (TWLO) — разработчик облачной платформы для коммуникаций компаний с клиентами. Компания стала одним из бенефициаров пандемии. Ожидается рост выручки на 37% г/г, до $455 млн, при этом скорректированный убыток на акцию может составить $0,08 против чистой прибыли $0,04 на акцию в прошлом году. Результаты могут превысить ожидания, но акции компании выглядят перекупленными: их рост с начала 2021 года составил 24%.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 78 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Сопротивление в области его верхней границы все еще представляет собой значительное препятствие. Прорыв сопротивления на уровне 3950 пунктов будет означать ускорение восходящего движения. Накануне покупатели протестировали данное сопротивление, но преодолеть его не смогли. Индикатор RSI уже находится вблизи уровня перекупленности, поэтому потенциал роста в краткосрочном периоде ограничен.