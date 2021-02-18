ПСБ: Энел Россия перенесла выплату дивидендов

Энел Россия перенесла выплату дивидендов 2021 года на 2023 год, на 2022 год сохранила план по выплате 3 млрд руб.

Энел Россия сегодня провела День инвестора и представила обновленный стратегический план. Компания ожидает по итогам 2020 года чистую прибыль 4,6 млрд руб., что ниже показателя 2019 года почти на 39%, что обусловлено продажей Рефтинской ГРЭС, а также спадом потребления электроэнергии. В 2021 году прогнозируется продолжение снижения чистой прибыли к уровню 3 млрд руб., что ниже почти на 35% относительно предыдущего года, что может быть связано с переносом запуска объектов ВИЭ.

На фоне ожидаемого ухудшения финансовых показателей Энел Россия не планирует выплачивать дивиденды (3 млрд рублей) в текущем году. Выплаты будут перенесены на 2023 год.

Решение о переносе выплаты дивидендов рынок воспринял негативно: акции Энел Россия в моменте падают более, чем на 5%. На наш взгляд, бумаги Энел Россия в ближайшие 2 квартала будут слабее рынка и могут продолжить снижение до 15%-20% от вчерашней цены закрытия.

Но в долгосрочной перспективе акции по-прежнему остаются интересными за счет фокусирования компании на ВИЭ. Плюс Энел Россия все же не отказывается совсем от выплаты дивидендов. Так, в 2022 году будут выплачены 3 млрд руб. (дивидендная доходность 10% от текущих котировок), а в 2023 году - 5,2 млрд руб. (доходность - 17%). В перспективе это один из лучших результатов в секторе.

Считаем, что в случае более глубокого снижения котировок Энел Россия к уровням 0,7 руб./акция откроется удачная тактическая возможность для покупки ее акций.

ПАО «Промсвязьбанк»