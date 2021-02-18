ИАЦ «Альпари»: «Медведи» не оставляют рынку шансов

Российский фондовый рынок в среду снижается — причем достаточно ощутимыми темпами. Индекс МосБиржи падает к 3440 пунктам и может отойти к 3425 пунктам или даже ниже , но все зависит от степени рыночного минора. Индекс РТС спустился к 1461 пунктам, ближайшая поддержка располагается на уровне 1450 пунктов, поэтому при наличии давления валютному индексу ничто не мешает падать.

Что случилось? Активно дорожают американские долговые бумаги, активно снижается российский долговой рынок. Для российского долгового рынка фаза продаж идет седьмую сессии подряд, и отток денег из сегмента болезненно бьет по устойчивости рубля. При этом нефть достаточно дорогая, нефть в рублях находится у двухлетнего максимума. Однако инвесторы продают, опасаясь, что российский сегмент перекуплен и впоследствии окажется менее интересным.

Среди лидеров снижения акции «Новатэка» на фоне выхода финансовых результатов работы компании в IV квартале 2020 года и по итогам всего года. Показатели за квартал оказались вполне уверенными, но за год могло быть и хуже, правда. Выручка отразила нулевое изменение, показатель EBIDTA вырос на 3%, чистый долг увеличился по итогам года в 3,3 раза, что много даже для «Новатэка». Чистая прибыль упала на 12% г/г. У компании, с одной стороны, большие капитальные затраты, но на фоне холодной зимы параметры могут улучшиться далее. Бумаги падают к 1357 руб., могут просесть к 1328 руб., но среднесрочный взгляд вполне позитивный.

Под давлением и акции «Энел Россия» — компания пересмотрела свои прежние решения по дивидендам, перенеся выплаты в размере 3 млрд руб. на 2023 год. Это расстроило инвесторов, бумаги снижаются к провалились к локальному минимуму 0,8585 руб. и оставляют за собой возможность снижения к 0,8500 руб.

Доллар к вечеру поднялся к 74,13 руб., и если по итогам дня валюте удастся закрепиться выше 74,15 руб., то завтра подъем сможет продолжиться. Евро стоит 89,21 руб., здесь все развивается ровно так, как и должно быть — европейская валюта вернулась в проторгованный коридор 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»