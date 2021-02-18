ПСБ: Финансовые результаты НОВАТЭКа по итогам 2020 года

Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 4 кв. 2020 г. и весь 2020 г. представил НОВАТЭК. Результаты в целом были ожидаемы – снижение основных показателей по году обусловлено тяжелой рыночной конъюнктурой. За счет восстановления цен на газ в 2021 году ждем улучшения операционных и финансовых показателей НОВАТЭКа.

НОВАТЭК отчитался за 4 кв. и весь 2020 г. – без сюрпризов. Выручка компании сократилась за год на 17,5% - до 711,8 млрд руб., EBITDA нормализованная – на 15%, до 392 млрд руб. Маржа EBITDA при этом выросла до 55%. Чистая прибыль нормализованная потеряла 31%, составив 169 млрд руб. С учетом эффекта от выбытия долей в «дочках» и СП прибыль, относящаяся к акционерам, составила 67,8 млрд руб. против 865,5 млрд руб. в 2019 г. Результаты ожидаемы с учетом слабой конъюнктуры всего 2020 г. А заметное сокращение прибыли акционерам обусловлено во многом высокой базой 2019 г., когда НОВАТЭК отразил прибыль от выбытия доли 40% доли в Арктик СПГ 2 (675 млрд руб.).

Единственным негативным моментом отчетности считаем снижение свободного денежного потока и ухода его в отрицательную зону. Это было вызвано ростом капитальных затрат на 26% г/г и снижением денежного потока от операционной деятельности в первой половине 2020 г. (на фоне падения цен на углеводороды). Акционеры компании могут рассчитывать на выплату дивидендов за 2020 г. в размере не менее 50% от чистой прибыли нормализованной, согласно политике компании. В конце прошлого года НОВАТЭК допускал возможность увеличения выплат, но если исходить из утвержденной базы, то это 27,8 руб./акцию – 2% доходности.

Несмотря на снижение финпоказателей по итогам 2020 г., которые обусловлены неблагоприятной макроэкономической ситуацией, мы считаем НОВАТЭК интересной компанией для вложений на долгосрочную перспективу: высокая рентабельность, крепкий баланс, четкая стратегия развития. НОВАТЭК не меняет планов нарастить производство до 57-70 млн т СПГ в год к 2027-2030 гг. В фокусе – запуск Арктик СПГ- 2 (с 2023 г.). Отсутствие ввода новых серьезных мощностеи СПГ в 2020 г. (впервые за 10 лет) может создать дефицит на рынке, что сыграет на руку производителям, в том числе НОВАТЭКу. Восстановление цен на газ окажет поддержку финрезультатам компании в 2021 г. Рекомендуем покупать акции НОВАТЭКа с таргетом в 1620 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»