«Фридом Финанс»: Рынки во власти коррекции

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные индексы США находятся в красной зоне, теряя в пределах 1%. Европа в среднем теряет 0,5%, однако на немецкой площадке снижение более заметно – около 1%. Азиатская сессия завершилась без единой динамики: инвесторы фиксировали прибыль после достижения индексами очередных максимумов. Индекс MSCI Emerging markets, отражающий спрос на активы развивающихся рынков, также перешел к снижению.

Нефть сегодня особенно волатильна. В течение дня нисходящий тренд резко сменился ростом. На сырьевые котировки влияют новости о холодах в северном полушарии планеты, но при этом против роста цены на нефть сыграли сообщения о возможном росте добычи со стороны Саудовской Аравии. Колебания внутри дня составили от $62,7 до $64,7 за баррель. К концу дня нефть отошла от новых локальных максимумов, но продолжила торговаться существенно выше $63. В базовом сценарии уровень $65 может быть взят уже в четверг.

РТС демонстрирует самое сильное снижение с конца января. За сессию рынок потерял 2% капитализации и на время ушел ниже отметки 1460. Текущий уровень может стать сильной поддержкой для последующего отскока вверх, особенно на фоне позитивной динамики в нефти. Возвращение к 1500 пунктам может состояться в течение среды или до конца четверга.

Индекс Мосбиржи теряет около 1,5%, опустившись к отметке 3430 пунктов впервые с конца предыдущей недели. Поводом для сохранения даунтренда на рынке сейчас нет. Вслед за коррекцией придет рост, и наиболее вероятно это случится в ближайшие двое суток. Отскок в среду может довольно быстро вернуть рынок обратно к уровню 3500 пунктов.

В числе растущих акций сегодня TCS (+2,6%) и Русал (+2,4%). Бумаги Тинькофф вышли на новые максимумы, компания впервые нарастила капитализацию до 10 млрд. Рост котировок происходит на фоне включения TCS в индекс MSCI Russia. Ближайшая психологическая цель по бумаге – 4000 рублей. Она может быть взята до конца недели. Русал дорожает на Московской бирже вслед за ростом его расписок в Гонконге. Днем его бумаги тестировали отметку 40 впервые с начала января. Позднее большая часть дневного прироста была потеряна. На этом фоне шансы акций Русал уверенно закрепиться выше 39 в ближайшую неделю не велики.

Рубль сегодня слабеет против доллара и укрепляется против евро. Американская валюта к вечеру уверенно держится выше 74, евро торгуется вблизи 89. Нефть не оказывает существенной поддержке рублю, что может быть связано с фиксацией прибыли в российских активах со стороны нерезидентов. Преимущественный сценарий до на среду – снижение доллара вглубь диапазона 73,5-74 и удержание евро на достигнутых величинах.