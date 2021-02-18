ПСБ: Внешний фон на утро четверга умеренно негативный

Пара доллар/рубль в начале торгов удержит позиции в районе 73,7 рубля. В дальнейшем возможны попытки перехода рубля к укреплению в случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам



Сегодня ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке, в результате чего индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 3400-3500 пунктов



Рынок рублевых облигаций разворачивается. Минфин разместил классические ОФЗ на 81,5 млрд руб.



НОВАТЭК (ПОКУПАТЬ) отчитался за 4 кв. и 2020 г. - без сюрпризов - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты ожидаемы с учетом слабой конъюнктуры всего 2020 г. А заметное сокращение прибыли акционерам обусловлено во многом высокой базой 2019 г., когда НОВАТЭК отразил прибыль от выбытия доли 40% доли в Арктик СПГ 2 (675 млрд руб.). Восстановление цен на газ окажет поддержку финрезультатам компании в 2021 г.

Энел Россия перенесла выплату дивидендов - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Решение о переносе выплаты дивидендов - негативно. На наш взгляд, бумаги Энел Россия в ближайшие 2 квартала будут слабее рынка и могут продолжить снижение еще на 15%-20%. Но в долгосрочной перспективе акции по-прежнему остаются интересными за счет фокусирования компании на ВИЭ. Плюс Энел Россия все же не отказывается совсем от выплаты дивидендов. Так, в 2022 году будут выплачены 3 млрд руб. (дивидендная доходность 10% от текущих котировок), а в 2023 году - 5,2 млрд руб. (доходность - 17%). В перспективе это один из лучших результатов в секторе. Считаем, что в случае более глубокого снижения котировок Энел Россия к уровням 0,7 руб./акция откроется удачная тактическая возможность для покупки ее акций.