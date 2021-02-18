ИАЦ «Альпари»: Доллар не готов отступить перед рублём

В среду, 17 февраля, рубль ещё немного подешевел к доллару США, а вот по отношению к единой европейской валюте начал дорожать. К закрытию торгов в среду обменный курс доллара к рублю расчётами «на завтра» вырос на 9 коп. (+0,13%), до 73,73 руб., а курс евро чувствительно упал к рублю, на 53 коп. (-0,59%), до 88,75 руб.

Доллар пока не готов отступать перед рублём, так как вновь отправился вверх по отношению к мировым резервным валютам на ожиданиях одобрения пакета господдержки экономики США. В протоколах заседания комитета по открытым рынкам ФРС от 27 января говорится, что регулятор будет сохранять «приспособляющуюся» денежно-кредитную политику, пока инфляция в США не выйдет на уровень в 2% в год или чуть выше. В Федрезерве также возлагают большие надежды на вакцинацию населения США.

Дополнительный спекулятивный спрос на доллары вызвал резкий рост доходности в течение двух дней по казначейским облигациям США (в среднем до 1,3% годовых), хотя точные причины роста неясны: возможно, одной из них могли стать массовые продажи облигаций отдельными странами, что может через несколько дней вызвать падение доллара. Ну а российскому рублю в ближайшие дни может оказать поддержку начинающийся налоговый период.

Курс доллара к рублю на сегодня опять ожидаем в интервале 73-74 руб., а курс евро — в диапазоне 88,5-90 руб.

Нефтяной рынок

Цены на нефть в среду, немного отдохнув и набравшись сил, отправились в растущем «северном» направлении. Цена барреля сорта Brent по итогам торгов в среду выросла на 1,9%, до $64,04, обновив очередной годовой максимум и выйдя на уровни первой декады докризисного января 2020 года, а тем временем цена барреля техасского сорта WTI взлетела на 2,5%, до $61,54 за баррель, подорожав даже до отметок конца декабря 2019 года. Сегодня с утра нефть продолжает плавный, но уверенный подъём: цена Brent повышается на 0,44%, до $64,32 за баррель, а цена WTI прибавляет 0,24%, подрастая до нового годового рекорда в $61,69 за баррель.

Глобальные инвестиционные банки Goldman Sachs и J.P.Morgan Chase накануне выпустили обзоры, в которых прогнозируется, что уже в текущем году цены на нефть могут достичь $80 за баррель, а через несколько лет смогут вернуться даже на $100 за баррель. Основной причиной возможного роста в глобальных инвестбанках считают государственную поддержку экономики стран G7 и в том числе «вертолётные деньги». То есть из этого следует, что нефтяной рынок ожидает не столько рост спроса на нефть на спотовом рынке, сколько спрос на нефтяные фьючерсы как финансовый инструмент.

Цене Brent не составит большого труда подняться до $65, а уже с этого уровня в среднесрочном периоде будет возможен рост спроса вплоть до $70 за баррель. Сегодня ожидаем коридор по цене Brent в $63,8—65 за баррель.

Фондовый рынок

На российском фондовом рынке в среду резвились «медведи». Так, индекс МосБиржи, упал на 1,67%, до 3436,8 пункта. А индекс РТС упал в среду на 2,16% до 1462,35 пункта. На падающем рынке всё-таки нашлись лидеры роста, среди которых оказались вновь, как и днём ранее, депозитарные расписки банка «Тинькофф» (+3,77%), а также расписки группы HeadHunter (+3,36%) и «Русала» (+2,64%). Сильнее рынка в среду упали акции энергокомпании «Энел Россия» (-6,02%) на неблагоприятных для акционеров изменениях дивидендной политики. Также упали акции энергокомпании «ОГК-2» (-3,4%) и металлургической корпорации «ВСМПО-Ависма» (-3,2%). Мы прогнозируем, что сегодня индекс МосБиржи проведёт торги в интервале 3420-3450 пунктов, а индекс РТС покажет колебания в диапазоне 1450-1480 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»